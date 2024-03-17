Москва, 17 марта, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России составила 94%. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

«Явка на ДЭГ составила 94%», — сказал Шадаев, добавив, что данный показатель является рекордным за всё время использования ДЭГ.

Вместе с тем министр отметил, что система электронного голосования справилась с нагрузкой и атаками.

Как передавало ИА Регнум, днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.

Специалисты единодушно признали, что провокации и кибератаки, которые были зафиксированы в первые два дня голосования, исходили с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки.

Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

В 20:00 мск избирательные участки закрылись в Москве и всей территории Центральной России.