Москва, 17 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Общая явка на выборах президента России по состоянию на 13:50 мск 17 марта превысила показатели президентской кампании 2018 года, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Так, по состоянию на 13:50 мск явка составила 66,07%. Кроме того, по состоянию на 13:00 мск участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 7,74 млн граждан (примерно 6,89% от общего числа избирателей внутри страны), свидетельствуют данные на обеих платформах онлайн-голосования.

Таким образом, общая явка на выборах президента России в 2024 году уже превысила показатель, достигнутый на выборах в 2018 году, когда итоговая явка составила 67,54%.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Высокая явка в первый и второй дни голосования говорит о консолидированности общества и о том, что выборы для людей очень важны, отметил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. По его словам, граждане выбирают не только президента, но и будущее страны, а также показывают всему миру, что их невозможно запугать.