Москва, 17 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. На выборах президента России кандидат на пост главы государства Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,6%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3%. Это следует из первых экзитполов (опроса на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ.

Александр Кряжев /РИА Новости

1,2% бюллетеней признаны недействительными. Отмечается, что опросы проводились в период с 15 по 17 марта.

Как передавало ИА Регнум, в 21:00 закрылись последние избирательные участки в Калининградской области. В 20:00 мск избирательные участки закрылись в Москве и на всей территории Центральной России. Одновременно со столичными прекратили работу участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта.

Явка к 21:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94%.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам председателя комиссии МИД РФ по выборам, статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова, все провокации во время выборов президента на участках за рубежом удалось купировать.

17 марта МИД опубликовал фотографии и видеозаписи из множества городов мира с длинными очередями граждан России, стремящихся принять участие в выборах. Западные страны, закрывая консульства РФ и высылая дипломатов, пытались помешать гражданам России участвовать в выборах, но не достигли этой цели, отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Отмечалось, что за рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч человек.