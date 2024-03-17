Москва, 17 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов. Об этом она рассказала 17 марта журналистам.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Чрезвычайно высокая активность людей, которые хотят реализовать свое избирательное право. Пожалуй, я не помню таких активных выборов и такого глубокого общественного наблюдения, мониторинга со стороны уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», — сказала она.

По её словам, в России созданы условия, чтобы разным категориям граждан было удобно реализовать своё избирательное право.

Особенностью этой кампании, уточнила она, является то, что максимально расширена линейка избирателей, которым трудно было реализовать своё право.

Как передавало ИА Регнум, общая явка на выборах президента России по состоянию на 13:50 мск 17 марта превысила показатели президентской кампании 2018 года.

Так, по состоянию на 13:50 мск явка составила 66,07%. Кроме того, по состоянию на 13:00 мск участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 7,74 млн граждан (примерно 6,89% от общего числа избирателей внутри страны), свидетельствуют данные на обеих платформах онлайн-голосования.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.