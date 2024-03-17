Москва, 17 марта, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России к 20:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Варвара Гертье /РИА Новости

«Ход голосования — 73,33%», — такие данные были приведены на табло ЦИК.

Эти данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Как передавало ИА Регнум, днём 17 марта ЦИК сообщал, что общая явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Явка избирателей по всей стране около 16:00 мск 17 марта превысила 70%. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, сообщал МИД РФ.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее иронически поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ. Провокации западных политиков ещё больше сплотили граждан России, отметила она. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь заявила, что подобной активности граждан на выборах ранее никогда не наблюдалось.

Высокая явка свидетельствует о том, что граждане России сплотились и проявили готовность выразить мнение о будущем страны, отметил ранее в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

В 20:00 мск закрылись избирательные участки в Москве и всех регионах Центральной России. Голосование продолжается в Калининградской области и ряде зарубежных стран.