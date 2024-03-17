Москва, 17 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, заявил 17 марта глава СПЧ Валерий Фадеев на брифинге в ЦИК.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Нарушений на сегодняшний момент, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нашей мониторинговой группой не выявлено», — сказал он.

Фадеев подчеркнул, что российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире.

«В условиях специальной военной операции, в условиях ведущейся Западом войны против России выборы президента проходят чётко, в конституционных рамках», — добавил глава СПЧ.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил корреспонденту ИА Регнум, что дискредитаторы используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.

Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки на выборах президента России и занимались экстремистской деятельностью, отметила она.

МИД РФ также обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство Ddos-атак на избирательные ресурсы идет из США и Великобритании.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.

Специалисты единодушно признали, что провокации и кибератаки, которые были зафиксированы в первые два дня голосования, исходили с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.