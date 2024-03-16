Москва, 16 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Злоумышленники, поджигающие избирательные участки, должны помнить, что их может ждать уголовная ответственность по статье о государственной измене, заявил 16 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Константин Михальчевский /РИА Новости

Статьёй УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» дело может не ограничиться, полагает Медведев.

«Они — предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Если действия правонарушителей образуют составы иных преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства), то их могут привлечь и по этим статьям, отметил заместитель председателя Совета безопасности.

Он призвал потенциальных нарушителей закона осознать, о преступлениях какого масштаба идёт речь.

«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима», — написал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 марта глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

Серьёзного влияния на избирательный процесс эти провокации оказать не могут, нарушители закона задерживаются на месте, в их отношении возбуждаются уголовные дела, и провокаторов ждёт неминуемое и строгое наказание, сказал депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.

Инциденты были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах страны, было испорчено 214 бюллетеней, отметила Памфилова 16 марта. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге.

Избирательные участки 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Более половины избирателей уже приняли участие в голосовании, сообщил ЦИК днём 16 марта.