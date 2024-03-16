Москва, 16 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Более половины избирателей России проголосовали на выборах президента страны. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

Петр Ковалев/ТАСС

«На 16:20 (мск) — 51,77% (явка. — Прим. ред.) вместе с ДЭГ», — сказал он.

Ранее Булаев заявил, что в ЦИК ожидают, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования на выборах президента проголосуют 90% от заявившихся. По словам Булаева, избиратели демонстрируют очень хорошую явку.

В свою очередь эксперт Института истории и политики Никита Тюков в разговоре с ИА Регнум сообщил, что ожидает на выборах общую явку выше 75%.

По словам эксперта, первый день голосования традиционно показал высокую явку, что вполне объяснимо: люди в пятницу быстро голосуют, освобождая для себя выходные. Многодневные выборы очень нравятся избирателям, это удобно. Люди выполняют свой гражданский долг, а после занимаются своими делами, пояснил он.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.