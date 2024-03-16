Москва, 16 марта, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты, заявил 16 марта глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Антон Вергун /РИА Новости

В своём Telegram-канале депутат напомнил, что в нескольких регионах страны были зафиксированы случаи провокаций на избирательных участках. Такую технологию вмешательства в выборы используют враги России, отметил он.

«Через обещание «легких» денег, а то и через прямой обман или шантаж граждан толкают на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Показательно, что данные противоправные действия активно поддерживаются и освещаются информационными ресурсами иноагентов и нежелательных в России зарубежных НПО, а крупнейшие СМИ США и Евросоюза преподносят эти акции якобы как массовое явление», — отметил Пискарёв.

Серьёзного влияния на избирательный процесс эти провокации оказать не могут, нарушители закона задерживаются на месте, в их отношении возбуждаются уголовные дела, написал депутат. Провокаторов ждёт неминуемое и строгое наказание, отметил он.

«За воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты», — написал Пискарёв.

Он призвал потенциальных нарушителей закона одуматься и не поддаваться на провокации, отметив, что единственным «результатом» правонарушения станет собственная сломанная судьба. Враги России повлиять на выбор российского народа не смогут, добавил Пискарёв.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России. Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью, отметила она.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК. Инциденты были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах страны, было испорчено 214 бюллетеней, отметила Памфилова 16 марта.

Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге.

Избирательные участки 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Более половины избирателей уже приняли участие в голосовании, сообщил ЦИК днём 16 марта.