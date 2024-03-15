Москва, 15 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 15 марта на брифинге в информационном центре ЦИК.

РИА Новости / Евгений Биятов

Она подчеркнула, что порча урн, например, с помощью жидкостей, подпадает под действие статьи 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе комиссии. За такие деяния грозит срок до пяти лет.

«Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали», — сказала Памфилова.

По её словам, все лица, заливавшие жидкости в урны, задержаны, Следственный комитет занимается возбуждением дел. То же ждёт остальных, кто посмеет повторить эти поступки.

Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, пять инцидентов с порчей урн для голосования зафиксировал ЦИК на избирательных участках. По словам замглавы комиссии Николая Булаева, в двух регионах произошли «ещё более резкие события со стороны оппозиции».

В Москве на Алтуфьевском шоссе девушка по имени Алина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Её задержали, возбуждено уголовное дело. Залитую урну опечатали, голосование на участке продолжается штатно в другую урну.

Похожий случай произошёл в Воронежской области. Там жидкость зелёного цвета плеснули в две урны на двух разных участках в Борисоглебске. В Ростовской области в селе Самарское мужчина вылил зелёную жидкость в урну на избирательном участке.

На избирательном участке в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии женщина вылила красящее вещество в урну. Против неё также возбудили уголовное дело. О пятом инциденте с залитой урной сообщали в Симферополе.