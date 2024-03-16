Москва, 16 марта, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с безвременной смертью Народного артиста России Александра Ширвиндта. По мнению политика, с ушедшим артистом связана особая эпоха в культуре и искусстве страны. Об этом сообщили в секретариате Медведева.

Алексей Куденко/РИА Новости Александр Ширвиндт

Дмитрий Медведев отметил, что Александр Ширвиндт завоевал любовь и признание миллионов зрителей. С его творчеством как актёра, режиссёра, сценариста, писателя, ведущего связана особая эпоха в культуре и искусстве России.

«Он создал целую галерею ярких, незабываемых героев, в каждом из которых — частица его обаяния и мудрости, тонкого юмора и безупречного чувства стиля, благородства и искренности, душевной щедрости, энергии», — признал Дмитрий Медведев.

Зампред также добавил, что талант Ширвиндта вызывал самые искренние эмоции. Его уход — потеря — горькая и невосполнимая.

Как сообщало ИА Регнум, столичные театры выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Ширвиндта, отметив, что артист всю жизнь посвятил искусству.

Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Ширвиндт родился в Москве, окончил Московское театральное училище имени Щукина, поступил в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма». Позднее Ширвиндт перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры он стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина.

Ширвиндт известен своими многочисленными работами в кино.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта.

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.