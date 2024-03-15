Москва, 15 марта, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

Как сообщало ИА Регнум ранее, народный артист России, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причина смерти не называлась.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма», позднее перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина. Ширвиндт также известен работами в кино — в частности, он сыграл в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и множестве других.