Москва, 15 марта, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Народного артиста России Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил 15 марта актёр, режиссёр, художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров.

Карпухин Сергей / ТАСС

Прощание с артистом пройдёт в Театре Сатиры, который Ширвиндт возглавлял в течение долгого времени.

«Прощание однозначно пройдёт в театре, дата определится позднее, скорее всего, в понедельник (18 марта — Прим. ред.). Потом состоится отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище», — сказал Газаров ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, народный артист России, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма», позднее перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина. Ширвиндт также известен работами в кино — в частности, он сыграл в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и множестве других.