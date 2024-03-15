Москва, 15 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Народный артист России, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О смерти Ширвиндта сообщил ТАСС актёр и режиссёр Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — сказал Газаров.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма». Позднее Ширвиндт перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина.

Ширвиндт также известен своими работами в кино. В частности, он сыграл роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине» и множестве других.

В июле 2022 ода сообщалось, что Ширвиндт доставлен в Боткинскую больницу после приступа стенокардии. В том же месяце его выписали из больницы.

Пост художественного руководителя Театра Сатиры Ширвиндт покинул в 2021 году. Он связал это решение с возрастом — в тот момент артисту было 87 лет.