Белгород, 14 марта, 2024, 23:55 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки украинских боевиков совершить атаку на российскую территорию.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ведомства, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.

О последствиях на земле от падения летательного аппарата не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области.

Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету. Также было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.

Ранее Гладков рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов ВСУ — трое раненных находятся в реанимации. Общее число пострадавших в Белгородской области к вечеру 14 марта увеличилось до 19.

Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины, сообщила 14 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Украинские военные уничтожили два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли. Ещё три человека пострадали. Две женщины получили баротравмы, мужчина получил осколочное ранение плеча, всех доставили в городскую больницу.