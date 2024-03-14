Белгород, 14 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков.

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В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей, рассказал губернатор. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях.

«По предварительным данным, в городе есть прилёт на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — сообщил Гладков.

Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в результате обстрелов получили повреждения здание коммерческого предприятия и один жилой дом, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 марта в Белгородской области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Кроме того, на территорией региона сбили несколько беспилотников, а один дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Ещё 14 беспилотников были сбиты над территорией региона в ночь на 14 марта.

Также средства ПВО днём 14 марта сбили над территорией области восемь реактивных снарядов. В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон, ранения получили четыре человека.

В результате атак в Белгородской области погибли два человека. Среди пострадавших — трое детей. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атак ВСУ на Белгородскую область.