Число пострадавших из-за обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19
Гладков: число пострадавших из-за обстрелов в Белгородской области выросло до 19
Белгород, 14 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков.
В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей, рассказал губернатор. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях.
«По предварительным данным, в городе есть прилёт на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — сообщил Гладков.
Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, в результате обстрелов получили повреждения здание коммерческого предприятия и один жилой дом, отметил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 марта в Белгородской области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Кроме того, на территорией региона сбили несколько беспилотников, а один дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Ещё 14 беспилотников были сбиты над территорией региона в ночь на 14 марта.
Также средства ПВО днём 14 марта сбили над территорией области восемь реактивных снарядов. В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон, ранения получили четыре человека.
В результате атак в Белгородской области погибли два человека. Среди пострадавших — трое детей. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атак ВСУ на Белгородскую область.