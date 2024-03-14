Белгород, 14 марта, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Трое раненных из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ находятся в реанимации, сообщил 14 марта в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в городской больнице №2 города Белгорода», — написал он.

По его словам, жительница посёлка Разумное во время обстрела утром получила закрытый перелом плечевой кости и ссадины коленного сустава. Во время обстрела пострадала и её коллега, у неё осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, ссадины лобной, височной и скуловой областей.

Состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, уточнил он.

«Ещё одна пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Она пострадала при атаке БПЛА здания мэрии. У женщины осколочное ранение головы и сотрясение головного мозга, в настоящий момент проводится консервативное лечение», — сообщил он.

Ещё трое раненых жителей находятся в реанимации, добавил глава Белгородской области. Врачи делают всё необходимое, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта в Белгородской области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Кроме того, на территорией региона сбили несколько беспилотников. Ещё 14 беспилотников были сбиты над территорией региона в ночь на 14 марта.

Гладков сначала информировал об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны Украины. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд.

Позднее он уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм. Также, по словам Гладкова, трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ. Общее число пострадавших от обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19.