Белгород, 14 марта, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области, сообщил 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

По его словам, Белгород украинские военные атаковали с помощью двух БПЛА самолётного типа. По Белгородскому району ВСУ выпустили 27 артиллерийских снарядов и три беспилотника.

По Грайворонскому округу со стороны ВСУ было выпущено 25 снарядов из РСЗО, сёла района попали под миномётный обстрел. Кроме того, в этом районе системой ПВО были сбиты три беспилотника.

Попали под атаку ВСУ также Валуйский городской округ, Волоконовский район, Корочанский, Новооскольский городские округа, Прохоровский и Яковлевский районы.

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа — 9 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12 минометных снарядов. Также в Новой Таволжанке дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи», — уточнил глава региона.

Итого, по 10 районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету. Также на регион было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.

Как передавало ИА Регнум, ранее белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов ВСУ. По его словам, трое раненных из-за обстрелов Белгородской области находятся в реанимации. Общее число пострадавших от обстрелов в Белгородской области к вечеру 14 марта увеличилось до 19.

Гладков сначала информировал об одном погибшем в результате воздушной атаки со стороны Украины. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд. Позднее губернатор уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

Также, по словам губернатора, трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района. Мальчик закрыл собой девятимесячную сестру, оба ребенка получили ранения и находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.