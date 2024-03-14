Белгород, 14 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Жительница Белгорода погибла при обстреле города со стороны ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

Он отметил, что средства ПВО сбили на подлёте к городу десять воздушных целей. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

«В результате взрыва автомобиль, за рулём которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет», — написал губернатор.

Ещё три человека пострадали. Две женщины получили баротравмы, мужчина получил осколочное ранение плеча, всех доставили в городскую больницу.

Повреждения выявлены в нескольких квартирах в восьми многоквартирных домах, в трех частных домовладениях и трёх хозсубъектах, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее над Белгородом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Гладков сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны Украины. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии из-за множественных осколочных ранений. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд.