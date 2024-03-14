Белгород, 14 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила 14 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности», — слова которой приводятся в Telegram-канале комитета.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта украинские военные уничтожили два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли. Ещё три человека пострадали. Две женщины получили баротравмы, мужчина получил осколочное ранение плеча, всех доставили в городскую больницу.

Кроме того, 14 марта трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) воздушной атаки ВСУ на трёх улицах в посёлке Беловское Белгородского района выявлены различные повреждения в частных домовладениях и многоквартирных домах.