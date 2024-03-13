Москва, 13 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика руководства Армении по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Таким образом она прокомментировала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Еревана из ОДКБ.

По её словам, Москва никогда не ставила, не ставит и не будет ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, это в полной мере относится и к ОДКБ.

«Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и буквально насаждается армянскому обществу», — сказала дипломат на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики.

23 февраля Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условий договора в отношении Еревана. Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. В организации предположили, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий.

Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности, отмечал ранее глава МИД России Сергей Лавров. От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя об этом Москву, напоминал в свою очередь президент России Владимир Путин.