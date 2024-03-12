Москва, 12 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. ВС РФ и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 12 марта после обстрела гражданских объектов террористы при поддержке танков и бронемашин пытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях, сказано в сообщении ведомства.

«Около 3-х часов утра мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области», — сказано в сообщении Министерства.

Самоотверженными действиями российских военных все атаки были отражены. По противнику были нанесены авиа-, артиллерийские и ракетные удары. Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены от границы, нарушений государственной границы допущено не было, отметило Минобороны.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — отмечается в заявлении.

Кроме того, утром 12 марта были также отбиты четыре атаки диверсионно-разведывательных групп киевского режима, которые пытались прорваться на приграничную территорию в районе Тёткино в Курской области. Противник понёс значительные потери и был отброшен, сказано в заявлении Министерства.

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