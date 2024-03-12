Нижний Новгород, 12 марта, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Утром 12 марта беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.

Niklas Freidwall Пожар

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. <…> Работает оперативный штаб», — написал Никитин в Telegram-канале.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Орле произошло падение украинского беспилотника, сообщил 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков.

После падения дрона загорелся один из резервуаров нефтехранилища. В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек и пожарный поезд.

Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждены линии электропередач.