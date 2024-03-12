Нижегородская область, 12 марта, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Возгорание, возникшее на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, которую 12 марта атаковал украинский беспилотник, локализовано, у региона достаточно сил и средств для ликвидации огня, известил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин, опубликовав соответствующую фотографию.

Telegram-канал губернатора Нижегородской области Возгорание, возникшее в Кстовской промзоне, локализовано

По его словам, на месте работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет.

«По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра», — подчеркнул Глеб Никитин.

«Кстовская промзона» — это большое количество крупных промышленных объектов (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «РусВинил», ООО «ЭКОИН-НОРСИ» и другие).

Ещё один объект топливно-энергетического комплекса в ночь на 12 марта пострадал в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что причиной возгорания на нефтебазе стало падение беспилотного летательного аппарата.

Позднее он проинформировал о ликвидации последствий ночной атаки.

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«Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем», — подчеркнул он.

Атаки вражеских БПЛА в других регионах

Всего в ночь на 12 марта над территориями семи регионов обнаружили и сбили 25 вражеских дронов самолётного типа. Больше всего беспилотников уничтожено над территорией Курской области (11), ещё семь аппаратов перехватили в Белгородской, информирует оборонное ведомство.

Курскую область дроны атаковали дважды за ночь. По словам губернатора региона Романа Старовойта, три беспилотника были нейтрализованы над Фатежским и Золотухинским районами и ещё три — над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

В Белгородской области беспилотник оставил без электричества семь сёл: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. Губернатор Вячеслав Гладков дважды объявлял ракетную опасность и несколько раз оповещал об обстрелах Шебекино и населённых пунктов Шебекинского городского округа, Белгородского и Борисовского районов.

Так, в поселке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе, а в Шебекино в результате падения с последующей детонацией БПЛА осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. При одном их обстрелов Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.

«В городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены два легковых автомобиля», — пояснил губернатор Гладков.

Он также отметил, что в городе Грайвороне различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, повреждено пять автомобилей. Также осколками посечено здание районного суда. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению.

Как сообщало ИА Регнум, ночь и утро 12 марта ознаменованы массированной атакой российских территорий не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также — одной ракетой ТРК «Точка-У».

О том, что над в небе территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожены восемь реактивных снарядов, выпущенных врагом из системы залпового огня RM-70 «Вампир», известило Минобороны. Также по региону была запущена одна ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У».