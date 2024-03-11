Москва, 11 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Анонсируемая главой военной разведки Украины Кириллом Будановым (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) «серьёзная операция» в Крыму обречена на провал, заявил 11 марта депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

РИА Новости/ Дмитрий Макеев

По его словам, Буданов умалчивает, что под так называемой «серьёзной операцией» речь идёт о «самоубийственной мясной высадке» на побережье Крыма лишь для того, чтобы «впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной».

«А затем быстро унести ноги, если повезёт. Это скорее пиар, а не серьёзные боестолкновения, но и эта пиар-акция украинских боевиков обречена», — цитирует Белика «РИА Новости».

Депутат также напомнил, что Буданов уже неоднократно заявлял о готовности «взять Крым», но прославился лишь диверсионными акциями, а не тактическими победами.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава украинского ГУР заявил, что Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму. Он обозначил действия ВСУ в Чёрном море как подготовку к операции. Кроме того, по его словам, украинские войска в 2022–2023 годах осуществляли в районе Чёрного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы украинского ГУР, заявил, что руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются. Он назвал осуществление этих планов маловероятным.

25 февраля Буданов пригрозил жителям России новыми атаками на Крымский мост. По его словам, украинская армия готовит «новые сюрпризы», в связи с чем рекомендовал россиянам не ездить по мосту. По словам главы ГУР, киевские власти для обороны и контрнаступления хотят контролировать Чёрное море и присутствовать в Крыму.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме, а МВД России объявило его 14 декабря 2023 года в розыск.

До этого, в феврале, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ в 2024 году подготовят и начнут новое контрнаступление. В то же время он признал, что первоочередной задачей для украинской армии остаётся удержание обороны на восточной части фронта.