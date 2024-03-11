* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 11 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму, заявил глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводятся в Telegram-канале службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Наши действия в Чёрном море — это подготовка к серьёзной операции в Крыму», — сказал он.

В спецслужбе отметили, украинские войска в 2022–2023 годах осуществляли в районе Чёрного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом».

Как передавало ИА Регнум, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ в 2024 году подготовят и начнут новое контрнаступление. В то же время он признал, что первоочередной задачей для украинской армии остаётся удержание обороны на восточной части фронта.

Минобороны России 6 марта проинформировало о пролёте над акваторией Чёрного моря трёх воздушных целей, которые приближались к государственной границе. Обнаружив цели, в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж установил, что к границе приближаются RC-135 — самолёт радиотехнической разведки и РЭБ производства США и два британских многоцелевых истребителя Typhoon.

Депутат Госдумы от Крыма («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев 7 марта назвал вызовом появление военных самолётов НАТО в Чёрном море. Он подчеркнул, что Typhoon британских ВВС впервые сопровождали разведывательный самолёт США над Чёрным морем. По мнению депутата, это была проверка «на слабо».

Кроме того, 1 марта в Сети появилась аудиозапись высокопоставленных немецких офицеров о планируемой атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немецких офицеров бесславными ублюдками. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский счёл разговор высокопоставленных немецких офицеров «полным позором» для Берлина. По словам дипломата, Германия потеряла своё лицо и показала себя лживой, злой, агрессивной, реваншистской и русофобской.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что в России хорошо относятся к Германии, однако власти этой страны делают много ошибок. Ситуацию с телефонным разговором немецких офицеров о ракетном ударе по Крымскому мосту он назвал запредельной.

Канцлер Германии Олаф Шольц позднее заявил, что Берлин разъяснит и расследует ситуацию с утечкой этого разговора.