Москва, 11 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются, заявил 11 марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о готовящейся «серьёзной военной операции» в Крыму.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не очень обычное дело слышать такие заявления от руководителя спецслужбы. Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются», — сказал он Lenta.ru.

Джабаров назвал осуществление этих планов маловероятным.

«Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано», — отметил он, добавив, что в России примут к сведению заявления Буданова и российские структуры будут к этому готовы.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава украинского ГУР заявил, что Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму. Он обозначил действия ВСУ в Чёрном море как подготовку к операции. Кроме того, по его словам, украинские войска в 2022–2023 годах осуществляли в районе Чёрного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом».

До этого, в феврале, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ в 2024 году подготовят и начнут новое контрнаступление. В то же время он признал, что первоочередной задачей для украинской армии остаётся удержание обороны на восточной части фронта.

Тем временем 6 марта российское военное ведомство проинформировало о пролёте над акваторией Чёрного моря трёх воздушных целей, которые приближались к государственной границе. Обнаружив цели, в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж установил, что к границе приближаются RC-135 — самолёт радиотехнической разведки и РЭБ производства США и два британских многоцелевых истребителя Typhoon.

Депутат Госдумы от Крыма («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев 7 марта назвал вызовом появление военных самолётов НАТО в Чёрном море. Он подчеркнул, что Typhoon британских ВВС впервые сопровождали разведывательный самолёт США над Чёрным морем. По мнению депутата, это была проверка «на слабо».