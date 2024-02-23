Киев, 23 февраля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В этом году украинская армия подготовит и начнёт новое контрнаступление, заявил 23 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он заявил, что для ВСУ первоочередная задача — это оборона и что он считает важной защиту Восточной Украины. Но Киев хочет продолжать свою «успешную историю на Чёрном море», заявил Зеленский.

Заявив, что не хотел бы вдаваться в детали, глава киевского режима пригрозил «сюрпризами» российской армии.

«И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», — сказал Зеленский и пообещал, что ВСУ не будут «просто стоять».

По его словам, даже оборона против российской армии — это вызов и большая задача из-за того, что силы неравны.

В 2023 году украинское руководство неоднократно высказывалось на тему готовящегося весеннего контрнаступления.

Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что, судя по применению ВСУ стратегических резервов, они начали контрнаступление. Через четыре дня, 13 июня, президент заявил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и уже понесли катастрофические потери — людей и военной техники.

По данным главы Минобороны, ВСУ только за первые три дня потеряли 3715 человек, за первые десять дней — семь с половиной тысяч человек убитыми и ранеными.

Путин 15 октября заявил о полном провале контрнаступления ВСУ с огромными потерями. Он отметил при этом, что украинская армия, несмотря на это, готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что за шесть месяцев контрнаступления ВСУ потеряли 129 тысяч военных, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 немецких Leopard. За этот период российские военные расширили зону контроля на всех направлениях. В докладе Путину 20 февраля он сообщил, что Генштаб РФ и разведка получили данные о подготовке контрнаступления ВСУ ещё в начале 2023 года.

Президент 16 января ещё раз заявил о провале контрнаступления ВСУ, добавив, что инициатива в зоне боевых действий находится полностью в руках российских военных.

Шойгу 17 февраля доложил Путину о полном освобождении от ВСУ города Авдеевки в ДНР. Только за одни сутки ВСУ потеряли в боях за город более 1500 человек.