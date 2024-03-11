Москва, 11 марта, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Российские военные отразили за ночь четыре попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в Брянской и Орловской областях, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над Брянской областью и ещё два беспилотника в Орловской.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — отметили в Минобороны.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал о том, что в его регионе обезвредили два БПЛА. Их сбили в Клинцовском и Почепском районах.

Кроме того, информацию о двух нейтрализованных БПЛА в Орловской области подтвердил губернатор этого региона Андрей Клычков. Он уточнил, чтоодин из дронов посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сосковском районе, а другой — уничтожили в Шаблыкинском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта в Курске сбили украинский дрон, который рухнул на территорию нефтебазы, после чего возник пожар. Кроме того, ночью ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку (ДНР). В результате пострадали сотрудники комбината «Никитовский хлеб».

Ещё двумя дронами ВСУ атаковали Яковлевский городской округ в Белгородской области. Это произошло по окраине города Строителя. Из-за удара загорелась фура.