Горловка, ДНР, 10 марта, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Украинские военные в ночь с 9 на 10 марта сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) на Горловку (ДНР), используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Сотрудники центра уточнили, что это произошло в 02:00 по местному времени (03:00мск) в Никитовском районе города.

»…02:00 — населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом. В результате случившегося никто не пострадал.

При этом в доме выбило окна и получила повреждения линия газоснабжения.