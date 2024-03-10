Яковлевский городской округ, Белгородская область, 10 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. ВСУ атаковали двумя беспилотниками самолётного типа Яковлевский городской округ в Белгородской области, сообщил 10 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Удар пришёлся по окраине города Строителя.

«После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура», — сообщил Гладков.

Глава региона добавил, что пожарные ликвидировали возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия дважды за утро 10 марта атаковала Белгородскую область дронами. Всего в регионе силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ.

В Белгороде и Белгородском районе утром 10 марта объявили ракетную опасность.