Курск, 10 марта, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ рухнул в Курске на территорию нефтебазы, возник пожар, сообщил 10 марта губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы», — сообщил Старовойт.

Дрон сбили силы ПВО. Сейчас на месте падения БПЛА работают пожарные команды и специалисты оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в городе Железногорске Курской области на территорию Михайловского ГОКа упали два беспилотника. В обоих случаях загорелись резервуары, пожар потушили. Люди в результате не пострадали.

Утром 10 марта в Курске объявили ракетную опасность. Старовойт призвал жителей города укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон. Тем, кто на момент объявления тревоги оказался на улице, нужно укрыться в ближайшем здании или найти другое подходящее укрытие.