Брянск, 11 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и обезвредила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил 11 марта в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Губернатор уточнил, что военные сбили дроны в Клинцовском и Почепском районах.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским и Почепским районами», — написал он.

По информации Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что на места падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Глава региона поблагодарил силы ПВО за их боевую работу.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта ВСУ попытались атаковать тремя дронами-камикадзе посёлок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области. Два БПЛА удалось сбить, а третий влетел в частный жилой дом, в котором выбило окна. В результате случившегося никто не пострадал.

10 марта также нейтрализовали беспилотник, который летел в районе посёлка Форносово в Тосненском районе Ленинградской области. Над территорией ввели режим закрытия воздушного пространства.