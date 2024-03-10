Горловка, ДНР, 10 марта, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Сотрудники комбината «Никитовский хлеб» в Горловке (ДНР) получили ранения в результате атаки беспилотника, сообщил 10 марта глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате атаки БПЛА ранения получили сотрудники комбината «Никитовский хлеб», — сообщил Приходько.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли Горловку утром 10 марта три раза — из артиллерии калибра 155 мм, выпустив в общей сложности девять снарядов.

Кроме того, в ночь на 10 марта на Никитовский район города ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет. По данным СЦКК, это произошло в два часа ночи.