Вашингтон, 10 марта, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Американского миллиардера Илона Маска возмутили кадры, на которых украинские пограничники задержали 34 мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать с Украины. Маск 10 марта отреагировал на пост американского бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети Х (бывшая Twitter).

ДПСУ

«Так много людей погибли за последний год без всякого прогресса. Сколько ещё должно умереть?» — возмутился он.

Сакс выложил в социальной сети кадры, на которых показано, как на Украине насильственными методами проходит мобилизация. На кадрах людей в грубой форме вытаскивали из микроавтобуса, заставляли ложиться на землю, после чего избивали. В посте американский бизнесмен Сакс также написал, что каждый из этих людей заплатили €10 тыс., чтобы избежать мобилизации. Он также назвал Украину «крупнейшим тюремным государством в мире».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине постоянно происходят конфликты в связи с попытками насильственной мобилизации мужчин. Так, очередной конфликт произошёл в Одессе 10 марта между пассажирами автобуса и сотрудниками военкомата. Сотрудники военкомата зашли в маршрутный автобус и потребовали от всех мужчин призывного возраста предъявить документы. Это возмутило одну из пассажирок, так как автобус остановили утром, в час пик, когда люди спешат на работу.

На Украине на фоне проблем в ВСУ ужесточили методы принудительной мобилизации. Сотрудники ТЦК отлавливают мужчин в общественном транспорте и на конечных остановках, в магазинах, на улицах и в спортклубах. В Одессе 7 февраля женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил транспортное средство для проверки.

Илон Маск 2 марта согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Донбасс и Крым должны остаться российскими. Принс тогда также призвал к прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что США не пойдут на применение против России оружия массового поражения.

Американский миллиардер часто комментирует ситуацию вокруг Украины. Так, в феврале Маск заявил, что позиции Киева слабеют с каждым днём. После освобождения Авдеевки российскими войсками Маск отметил, что Россия и дальше будет получать преимущество в конфликте. В марте Маск также поддержал идею о необходимости роспуска НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс после распада Советского Союза необходимо было расформировать.