Одесса, Украина, 10 марта, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Очередной конфликт произошёл между пассажирами автобуса и сотрудниками военкомата, пытавшимися проводить мобилизационные мероприятия в Одессе. Об этом сообщило в субботу издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что сотрудники военкомата зашли в маршрутный автобус и потребовали от всех мужчин призывного возраста предъявить документы. Пассажирка автобуса возмутилась тем, что транспортное средство остановили утром, в час пик, когда люди спешат на работу.

Работник военкомата пригрозил, что людям придётся пойти пешком, но женщина не перестала выражать недовольство. Сотрудник военкомата повысил голос и напомнил всем, что на Украине боевые действия продолжаются больше года, но в ответ пассажиры потребовали убавить тон. Тогда сотрудник военкомата закричал, что у нормальных граждан не возникло бы мысли возмущаться в подобной ситуации.

На Украине постоянно происходят конфликты в связи с попытками насильственной мобилизации мужчин. Такие конфликты в последнее время приобретают силовой характер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Черновицкой области Украины мужчина сперва протаранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на автомобиле, а затем напал на него с топором. Нападавшего поддержал ещё один мужчина с топором, сидевший на лошади.

В Одессе сотрудники военкомата попытались мобилизовать местного жителя прямо в троллейбусе, но ему на помощь пришли другие пассажиры, и военные были вынуждены удалиться.