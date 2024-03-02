Вашингтон, 2 марта, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Солидарность с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Донбасс и Крым должны остаться российскими, выразил американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

Ранее Принс призвал к прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что США не пойдут на применение против России оружия массового поражения, поэтому конфликт нужно заморозить на линии соприкосновения.

«К сожалению, это правда», — написал Маск, комментируя утверждение Принса о том, что «западная оборонная база смешна», а на конвенциональную войну с «русским медведем» никто не решится.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению Принса, Украина делает всё, чтобы уничтожить себя демографически. Он также подчеркнул, что американцы не должны тратить ещё 100 млрд долларов на помощь киевскому режиму, где наблюдается «значительная коррупция».

Илон Маск часто комментирует ситуацию вокруг Украины. Так, в феврале он заявил, что позиции Киева слабеют с каждым днём, а мирное соглашение с Россией стоило заключить ещё год назад. После освобождения Авдеевки российскими войсками Маск отметил, что Россия и дальше будет получать преимущество в конфликте.