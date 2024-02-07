Одесса, Украина, 7 февраля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В Одессе женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил автобус с пассажирами для проверки. Видео инцидента разместил в соцсетях депутат Верховной рады, бывший член партии «Слуга народа» Артём Дмитрук.

Кадр из видео

На кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, что салон машины заполнен людьми, при этом в проходе стоят несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами.

Одна из женщин возмутилась, что из-за остановки она опаздывает на работу. К ней подошли двое в форме, один из них спросил о том, где воюет её муж.

«Бесстыжие. Выйди, я на работу опаздываю, я тебе что, должна рассказывать, выйди!» — возмутилась пассажирка.

Завязалась словесная перепалка, во время которой военком нецензурно выругался и велел женщине закрыть рот и не возмущаться. При этом он приказал своим подчиненным выйти из автобуса. Пассажирка назвала такое поведение «позором».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине мобилизация проходит всё жёстче. Из-за нехватки личного состава на фронте вследствие больших потерь ВСУ сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начали отлавливать будущих бойцов в общественном транспорте и на конечных остановках. Мобильные бригады по 10–15 человек останавливают автобусы прямо на маршруте, вытряхивая оттуда всех пригодных им мужчин. Вваливаются в трамваи вместе с полицией сразу во все двери. В Сети одно за другим появляются видео, где пассажиры конфликтуют с людьми в камуфляже, а маршрутку, которую только что тормозили, через сто метров снова останавливает другая бригада.

В Одессе 31 января пассажирки маршрутного автобуса вступили в словесный спор с мужчиной в военной форме, который остановил транспортное средство. Ситуация накалилась — пассажирки спорили из-за принудительной мобилизации. Они выразили недовольство, говоря, что в стране «всё добровольно».

Сотрудники военкомата в Киевской области 30 января избили водителя грузового автомобиля после того, как вручили ему повестку. Это произошло на глазах у полицейского, рассказала дочь пострадавшего.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах. При этом он назвал такие действия неправильными. По его словам, они не должны были так поступать.