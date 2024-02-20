Вашингтон, 20 февраля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Украины становятся слабее с каждым днём, а мирное соглашение стоило заключить ещё год назад. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Grzegorz Wajda Илон Маск

«Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что», — написал Маск.

Предприниматель отреагировал на опубликованный в социальной сети пост, в котором говорилось, что пришло время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В сообщении отмечалось, что ВСУ проиграли и ничто этого не изменит.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на Украине признали, что действующая в стране власть совершенно не разбирается в военном деле, в результате Украина терпит поражение по всем фронтам.

Западные обозреватели также сообщали, что ситуации на фронте, в Конгрессе США и в Европе поставили Украину в тупик. Так, в декабре 2023 года обозреватели портала Axios Закари Басу и Стеф Кайт заявили, что расчёт российского президента Владимира Путина о превосходстве сил, похоже, сбывается.

Помимо этого, в декабре двое канадских наёмников признали проигрышную для Украины ситуацию в конфликте. Один из них признал, что часто задумывается о необходимости своего присутствия здесь, когда слышит о гибели канадца.

Путин 18 февраля 2024 года в очередной раз подчеркнул, что Россия даже после начала спецоперации стремилась завершить конфликт на Украине мирным путём, но украинское руководство этого не захотело. Глава государства напомнил о словах лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, который говорил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы Украина не послушала бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В интервью журналисту Такеру Карлсону российский лидер также сообщил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму.