Москва, 3 марта, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) после распада Советского Союза необходимо было расформировать. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывшая Twitter).

Dominika Zarzycka/Global Look Press Илон Маск

Перед этим предприниматель Дэвид Сакс написал, что НАТО, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, выбрал политику расширения блока, из-за чего новая цель создавала враждебность, необходимая для определения её существования.

«Это правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что её заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила своё действие», — согласился с мнением бизнесмена Маск.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что руководители НАТО обещали не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём. Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, отмечал Путин.

Вместе с тем глава государства подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. По его словам, страны НАТО сами искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

В начале февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал распустить НАТО и Евросоюз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.