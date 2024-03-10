Москва, 10 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Оговорившись и заявив, что США не стоило «лезть на Украину», американский президент Джо Байдена в действительности сказал правду. Не только он, но и все понимают, что США опозорились с украинским проектом, заявила 10 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя информацию MSNBC о том, что Байден назвал ошибкой участие США на Украине, имея в виду Афганистан, Захарова заявила, что Байден ничего не перепутал.

«Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в интервью MSNBC заявил, что США допустили политическую ошибку. Он пояснил, что американцы пытались поймать и уничтожить главу «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена и в конце концов им это удалось.

И всё же США не стоило «лезть на Украину», сказал глава Белого дома, имея в виду Афганистан. Затем он поправил себя, что американцам не нужно было «лезть в Ирак и Афганистан», ведь никакой необходимости в этом не было и в результате возникло множество новых проблем.

Террорист Бен Ладен, скрываясь от преследований в Афганистане, объявил США войну. «Аль-Каида» осуществила ряд терактов, в том числе теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Американский спецназ ликвидировал Бен Ладена 2 мая 2011 года в Пакистане.