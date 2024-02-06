Вашингтон, 6 февраля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад, в 1996 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что на встрече с избирателями в Лас-Вегасе 4 февраля Байден рассказал историю о своей встрече с президентом Франции во время саммита G7 в Великобритании. Тогда американский лидер возглавлял Белый дом всего несколько месяцев.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии, то есть я имею в виду из Франции. Он посмотрел на меня и сказал… «Хорошо, а надолго ли ты вернулся»? — так сказал Байден в ходе выступления.

По всей вероятности, президент США имел в виду действующего французского лидера Эммануэля Макрона, с которым он действительно встречался во время саммита G7 в Британии. Байден перепутал Макрона с Миттераном, который был главой Франции с с 1981 по 1995 год и скончался в 1996 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 59% граждан США согласились с утверждением, что умственные способности главы Белого дома Байдена заметно снизились. Не согласились с таким мнением только 33% опрошенных.

Американский лидер Байден стал старейшим главой государства в истории США. Его частые оговорки и курьёзные ситуации, в которые политик периодически попадает, стали предметом для критики со стороны его оппонентов-республиканцев.