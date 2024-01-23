Вашингтон, 23 января, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Досадный конфуз снова произошёл с президентом США Джозефом Байденом, который перепутал двух глав федеральных министерств, при этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке. Об этом 22 января пишет The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Во время совещания американский лидер перепутал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру. Байден поблагодарил своего советника по «гендерной политике» Джен Кляйн, после чего выразил благодарность Бесерре, который, как сказал Байден, сидел «рядом с ней». При этом на самом деле рядом с Кляйн сидел Майоркас, а глава минздрава и социальных служб Бесерра участвовал в совещании в онлайн-режиме, по видеосвязи.

При этом буквально за несколько минут до неловкой ситуации Жан-Пьер выступила в защиту метального здоровья Байдена на традиционном брифинге. На вопрос журналиста Fox News касательно сомнений американцев в умственных способностях главы белого дома Жан-Пьер дала совет посмотреть, как много «этот президент сделал за последние три года».

Журналист опирался на данные соцопроса, проведённого телеканалом ABC News совместно с Ipsos. Согласно полученным данным, уровень одобрения Байдена американцами стал минимальным за 15 лет. Лишь 28% респондентов указали, что Байден обладает необходимой «остротой ума для эффективной работы президентом», при этом 47% респондентов поддержали экс-президента Дональда Трампа. И всего 28% согласились, что у Байдена достаточно физического здоровья для исполнения обязанностей главы государства против 57% у Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителям штата Нью-Гэмпшир стали поступать звонки от имени президента Соединённых Штатов Америки Байдена с призывом бойкотировать первичное голосование за кандидатов от Демократической партии.

В Генпрокуратуре штата звонки назвали поддельными и незаконной попыткой сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире.