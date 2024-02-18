Вашингтон, 18 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден перепутал Украину и Североатлантический альянс, говоря о финансировании для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Fox News.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден

«Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться полностью противоречит интересам Соединённых Штатов Америки. Поэтому пришло время убедиться, что Конгресс принял закон о финансировании НАТО», — цитирует Байдена канал.

В ответ на это заявление Республиканский национальный комитет в соцсети X напомнил, что Украина не входит в НАТО, как и Израиль с Тайванем.

Как сообщало ИА Регнум, в Штатах призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности, а также отчитаться о результатах исследования перед американским народом. Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон, который ранее был врачом предыдущих трёх глав США пояснил, что проведение базового теста на умственные способности действующего президента Соединённых Штатов позволило бы администрации раз и навсегда положить конец сомнениям, которые часто звучат относительно ясности ума Джозефа Байдена и состояния его памяти.

Ранее профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции и надежды на улучшение ожидать вряд ли стоит. По мнению медика, разница между тем, как работал американский лидер пять лет назад, и тем, как он работает сейчас, очень заметна и динамика совсем не положительная. Снижение когнитивных способностей президента США происходит буквально на глазах его сограждан.