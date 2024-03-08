Москва, 8 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Представители молодёжного крыла «Народного фронта» провели поздравительную акцию в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе организации.

Пресс-служба Молодёжного крыла Народного фронта

Волонтёры в международный женский день дарят букеты из тюльпанов тем, кто каждый день своим трудом помогает российским военным в зоне спецоперации. Крове того, они навещают матерей героев, погибших на передовой, вручают цветы на улицах городов.

«В праздничные дни молодёжная команда Народного фронта поздравляет представительниц прекрасного пола, которые трудятся в составе народных полков и помогают приближать нашу общую Победу», — сказал руководитель молодёжного крыла «Народного фронта» Владимир Тараненко.

Он рассказал, что эти женщины готовят для бойцов супы быстрого приготовления в домашних условиях и на производстве, делают сухие души, плетут маскировочные сети, собирают окопные свечи, шьют вещи и отдельные элементы боевого снаряжения.

Акция прошла в 28 регионах страны. В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях активисты вручали цветы женщинам-военным, медработникам, сотрудницам МЧС, поздравляли водителей совместно с ГИБДД.

В Татарстане молодёжная команда поздравила женщин из народных полков в трёх населённых пунктах — в Казани, Набережных Челнах и селе Высокая Гора.

В мастерские, где работают женщины, доставили 400 тюльпанов. В Набережных Челнах сообщество «Своих не бросаем 16» объединило свыше 11 тысяч жителей Татарстана. За полтора года они отправили в зону СВО 400 тонн помощи для военных и госпиталей. В основном военных поддерживают адресно: по их запросам изготавливают и отправляют необходимые вещи. Им также привозят FPV-дроны, системы сброса, продукцию на 3D-принтере.

Как рассказала руководитель волонтёрского движения «Своих не бросаем 16» Анна Артемьева, активисты сами выезжают в зону СВО, помогают госпиталям, бойцам и мирным жителям.

«Хотим выразить благодарность Народному фронту, приятно являться частичкой этой большой семьи, низкий поклон! Вы не даёте нам забыть, что мы — девочки. А мы уже, правда, стали забывать, постоянно ездим на передовую. Это очень приятный комплимент к 8 Марта. Спасибо!» — сказала Артемьева.

Организации «Помощь военнослужащим ZOV на Оренбургском тракте» и «Своих не бросаем VG» объединили жителей Казани и Высокой Горы. Активисты изготавливают для бойцов маскировочные сети и халаты, шьют рубашки, пижамы, балаклавы, формовые костюмы, нижнее белье. Особенно бойцы любят, когда женщины делают для них домашнюю лапшу и чак-чак.

Молодёжное крыло поздравило 8 марта директора Социально-психологического центра адаптации «Диалог» в Дагестане Зайнаб Рашидову, которая в свободное время изготавливает маскировочные сети на конструкции собственного изготовления. Ей помогает команда добровольцев.

Поздравили также с 8 марта «швейный батальон» из Барнаула, шьющий для бойцов тактические носилки, одежду, плетут сети, тёплые вещи.

В новых регионах молодёжное крыло поздравили женщин, которые в праздничные дни остаются на работе. С букетами волонтёры вышли на улицы Донецка, Макеевки и Енакиево. Тюльпаны подарили сотрудницам Енакиевского металлургического завода, коммунальных служб, продавцам крытого рынка. Вместе с ГИБДД цветы подарили женщинам за рулём.

Поздравили 8 марта и сотрудниц Республиканского травматологического центра в ДНР. Как рассказала сестра-хозяйка центра Елена Курносова, праздник раньше всегда встречали с шашлыками на природе.

«А пока муж пообещал мне в честь 8 Марта ванную с горячей водой. Конечно, сейчас есть проблемы и с водоснабжением, и много других. Но я не уезжала из города, мы продолжаем работать — иногда под обстрелами», — рассказала Курносова.

В Херсонской области в Геническе, Новоалексеевке, Сивашском и Новотроицке активисты поздравили женщин, находящихся на работе в праздник на работе. Цветы подарили сотрудницам МЧС, районных администраций, социальных служб, коллективам вузов, школ и детских садов, врачам и медсёстрам, кроме того, цветы раздавали на улицах и в парках.

В ЛНР активисты поздравили сотрудниц Специализированной железнодорожной больницы, где обследуют, лечат и проводят реабилитацию бойцов СВО. Цветы поджарили всему женскому персоналу медучреждения.

Как отметил координатор команды молодёжного крыла Народного фронта в ЛНР Александр Касауров, в первую очередь поздравили женщин, которые работают в госпитале и каждый день спасают жизни бойцов. Кроме того, вместе с ГИБДД волонтёры провели акцию, раздавая цветы женщинам-водителям.

«И, конечно, навестили матерей погибших военнослужащих. Именно они воспитали настоящих героев нашей Родины», — сообщил Касауров.

Также волонтёры навестили трёх жительниц Стаханова — матерей погибших в зоне спецоперации. Одна из женщин — мать добровольца Виталия Сидорова, который держал оборону Мариуполя, сражался на запорожском направлении и погиб от вражеского снаряда.

«Не пускала его, просила: «не ходи, ты же не военный человек!» А он говорил: «Мам, ну давайте мы все сейчас спрячемся. Кто вас тогда защищать будет?» Он настоящий мужчина был, конечно. Уже два года как его нет. Спасибо вам, что не забываете, поддерживаете», — сказала Лариса Сидорова.

Как сообщало ИА Регнум, российских женщин с праздником 8 марта поздравили президент Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, муфтий Равиль Гайнутдин, глава Минобороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин.