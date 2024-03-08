Москва, 8 марта, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, пожелал им здоровья, любви, радости и счастья. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр подчеркнул, что этот весенний день украшен женскими улыбками.

«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник пожелал женщинам здоровья, любви и счастья.

«Пусть праздник подарит вам много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов», — подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором поздравил россиянок с Международным женским днём.

Российский лидер отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Он подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться.

Путин пожелал женщинами счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.