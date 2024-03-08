Москва, 8 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ) муфтий Равиль Гайнутдин пожелал женщинам быть счастливыми, окруженными заботой и любовью, а также беречь себя. Его поздравление с 8 марта опубликовали на сайте организации.

Алексей Куденко/РИА Новости Равиль Гайнутдин

«Поздравляю вас с Международным женским днем — первым праздником весны, днем женственности и проявления особого уважения к прекрасной половине человечества», — обратился он.

Муфтий напомнил, что в истории и современной России было множество мудрых и просвещённых женщин-правительниц. Среди таких он выделил императрицу Екатерину II, царицу Сююмбике, бесстрашных и преданных Отечеству воительниц и первооткрывателей, таких как Магуба Сыртланова, Валентина Терешкова и другие.

По словам Гайнутдина, всех их объединяет любовь к Родине и огромный созидательный потенциал, сила характера и широта души.

Муфтий подчеркнул, что женщина может занимать скромные посты на службе или не занимать их вовсе, но для своей семьи она и есть организующее начало. Он указал, что для своих детей женщина — источник вдохновения, то есть центр Вселенной и самый близкий человек, и каждая достойна понимания и уважения.

«Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои соотечественницы, сохранять и оберегать свой созидательный потенциал, быть внимательными и бережными к себе, несмотря на ту огромную жертвенность и самоотдачу, которая присуща россиянкам», — отметил Гайнутдин.

Он пожелал каждой женщине быть окружённой заботой, теплотой и любовью со стороны своих близких и родных, а также радости и счастья, подытожил муфтий в поздравлении.

Как сообщалось ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с 8 марта. В своём обращении генерал армии отметил, что женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения.

Особые слова признательности глава Минобороны выразил матерям, воспитавшим настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, мужественно и самоотверженно отстаивающих независимость и безопасное будущее России.