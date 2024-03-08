Москва, 8 марта, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём. Соответствующее поздравление в ночь на 8 марта опубликовали на официальном сайте Правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с международным женским праздником — 8 марта. Он олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества», — говорится в тексте поздравления.

Мишустин отметил, что женщины не только хранят семейный очаг, воспитывают детей, но и наполняют мир радостью и гармонией, а также реализуют себя в профессиональной и общественной деятельности и успешно решают государственные задачи.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 марта с поздравительной речью выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что женщины зачастую берут на себя ответственность за решения ряда непростых задач и проблем, в связи с чем ими невозможно не восхищаться. Также Путин пожелал россиянкам счастливых мгновений, успехов и взаимопонимания с близкими.

Кроме того, соотечественниц поздравили и российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС). По их словам, праздник 8 марта является лишь ещё одним поводом высказать женщинам слова признательности за любовь и заботу, а также восхититься их красотой и очарованием.