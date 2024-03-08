Москва, 8 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале.

ТАСС/Александр Щербак

«В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин ― наших мам, любимых, сестер и дочерей. <…> Чуткость, внимание и настойчивость в достижении цели позволяют вам добиваться успехов практически во всех сферах деятельности», ― сказал Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872495" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Особые слова признательности глава Минобороны выразил матерям, воспитавшим настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, мужественно и самоотверженно отстаивающих независимость и безопасное будущее России.

«Дорогие наши женщины! Мы искренне и глубоко ценим всё, что вы для нас делаете. От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия», ― добавил министр.

Шойгу также сообщил, что в Вооружённых силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин, профессионально выполняющих поставленные перед ними задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём. Глава государства пожелал им счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.

Глава государства 5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации. В их числе ― врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей, организаторы и участники волонтёрских бригад, участницы СВО. Он выразил им благодарность за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Международного женского дня отметил, что этот праздник «олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества». Глава правительства указал на то, что женщины не только хранят семейный очаг, воспитывают детей, но и наполняют мир радостью и гармонией.