Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Москва, 8 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале.
«В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин ― наших мам, любимых, сестер и дочерей. <…> Чуткость, внимание и настойчивость в достижении цели позволяют вам добиваться успехов практически во всех сферах деятельности», ― сказал Шойгу.
Особые слова признательности глава Минобороны выразил матерям, воспитавшим настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, мужественно и самоотверженно отстаивающих независимость и безопасное будущее России.
«Дорогие наши женщины! Мы искренне и глубоко ценим всё, что вы для нас делаете. От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия», ― добавил министр.
Шойгу также сообщил, что в Вооружённых силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин, профессионально выполняющих поставленные перед ними задачи.
Как сообщало ИА Регнум, 8 марта президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём. Глава государства пожелал им счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.
Глава государства 5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации. В их числе ― врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей, организаторы и участники волонтёрских бригад, участницы СВО. Он выразил им благодарность за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Международного женского дня отметил, что этот праздник «олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества». Глава правительства указал на то, что женщины не только хранят семейный очаг, воспитывают детей, но и наполняют мир радостью и гармонией.