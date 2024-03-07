Москва, 8 марта, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором поздравил российских женщин с Международным женским днём. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику… В каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам…», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Он подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться.

Путин пожелал женщинами счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.